Гигиенист Гильденскиольд определил продукт, который не следует покупать на улице

По словам гигиениста Сергея Гильденскиольда, людям вне зависимости от возраста лучше воздержаться от покупки сладкой ваты на улице. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он подчеркнул, что в этом случае речь идет об антисанитарии. Так, на улице очень большое количество пыли, от которой нереально избавиться, поэтому сложно поддерживать чистоту изготавливающего вату аппарата, одежды и рук продавца.

По мнению гигиениста, к тому же далеко не всегда у уличного продавца имеется санитарная книжка, обязательная для всех, кто работает с пищевыми продуктами.Также из-за наличия пыльцы это лакомство может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко рассказал о самой опасной уличной еде.