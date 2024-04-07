Гладков сообщил о ночном налете украинских FPV-дронов на Белгородскую область

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников в ночь на воскресенье, 7 марта, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в Шебекинском городском округе в поселке Ленинский вражеский дрон успел сбросить на жилую застройку взрывное устройство. В результате чего загорелся частный дом.

Кроме того, украинские FPV-дроны четырежды атаковали деревню Дроновка Грайворонского городского округа. Повреждена газовая магистраль.

«В результате 4 атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что на этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, как российские десантники нанесли более 40 ударов дронами по ВСУ под Артемовском.