Гладков: украинский дрон спикировал на автомобиль под Белгородом, пострадал мужчина

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области. Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел в поселке Октябрьский.

По словам главы региона, в результате вражеской атаки пострадал мужчина. Сейчас он госпитализирован в ближайшую клинику.

«Мужчину с поверхностным ранением шеи и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

Кроме того, как добавил губернатор, в селе Безымено Грайворонского городского округа врагом были сброшены сразу несколько боевых дронов. В результате атаки загорелся один частный дом. Возгорание было оперативно ликвидировано силами региональных экстренных служб.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.