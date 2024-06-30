Гладков: ВСУ среди ночи ударили по многоквартирному дому в Белгородской области

Сразу два украинских дрона-камикадзе в воскресенье, 30 июня, в городе Грайворон Белгородской области атаковали многоквартирный дом, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в двух квартирах в ходе вражеской атаки были выбиты окна. Кроме того, осколками посечен находившийся поблизости автомобиль.

«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток, — написал губернатор.

Гладков уточнил, что, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.