Гусев: угроза авиационной опасности объявлена на территории Воронежской области

Вооруженные силы Украины могут в самое ближайшее время атаковать с воздуха территорию Воронежской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях предупредил глава региона Александр Гусев.

В своем Telegram-канале губернатор проинформировал, что в Воронежской области объявлена авиационная опасность. Всем жителям необходимо спешно укрыться дома и не выходить на улицы.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гусев.

Ранее сообщалось, что российские расчеты ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Брянской области и один под Ростовом-на-Дону.