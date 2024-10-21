Гладков: житель деревни Грузское под Белгородом ранен в результате ночной атаки БПЛА

ВСУ в ночь на понедельник, 21 октября, предприняли попытку атаковать с воздуха территорию Белгородской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник был сбит силами ПВО, но его осколки упали на село Грузское Борисовского района, в результате чего ранения получил один местный житель.

«Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Сейчас, как добавил губернатор, врачи оказывают пострадавшему мужчине всю необходимую помощь.

Напомним, на минувших выходных Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.