Гладков: зимой Белгороду грозят проблемы с отоплением

В зимний сезон в Белгороде могут возникнуть проблемы с отоплением, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его слова передает РБК в трансляции совещания с президентом Владимиром Путиным, министрами и главами других приграничных регионов.

Решением проблемы с отоплением в регионе может стать формирование резерва генераторов средней и большой мощности, считает Гладков. Он также предлагает создать пункты из мобильных котельных в приграничных областях на фоне сложившейся обстановки с атаками ВСУ и перебоями. Ситуация вынуждает готовиться к отопительному сезону по-новому.

«Готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что исходя из оперативной обстановки он может быть достаточно сложный. Сейчас выполнена работа полностью по созданию резервной генерации по всем центральным районным больницам», — сказал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что зима будет сложной. Энергопредприятия в режиме повышенной готовности, в том числе они ориентируются на крупные населенные пункты. Примеру Белгородской области Гладков советует последовать всем регионам, граничащих с Украиной.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.