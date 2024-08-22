ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
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Над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО уничтожила несколько ракет и беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В областном центре в результате падения обломков БПЛА повреждены четыре автомобиля и стена промышленного предприятия.
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Сегодня в Белгороде и районах области неоднократно объявлялась ракетная опасность.
Ранее сообщалось, что педагоги и школьники подмосковной Шатуры присоединились к акции по сбору помощи для жителей Белгородской и Курской областей.