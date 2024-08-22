ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО уничтожила несколько ракет и беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

В областном центре в результате падения обломков БПЛА повреждены четыре автомобиля и стена промышленного предприятия.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Сегодня в Белгороде и районах области неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Ранее сообщалось, что педагоги и школьники подмосковной Шатуры присоединились к акции по сбору помощи для жителей Белгородской и Курской областей.