Глава администрации Северодонецка был задержан по подозрению в бандитизме и разбое

Правоохранители задержали Николая Моргунова, руководителя администрации Северодонецка. Его считают причастным к многочисленным преступлениям. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению следствия, в ЛНР с 2014 года действовала преступная группа, на счету которой 11 убийств, четыре разбойных нападения, похищение человека и так далее. Моргунов тогда возглавлял администрацию городского округа Брянка. Он помогал бандитам, передавая им различную информацию. Все жертвы банды негативно относились к Моргунову.

«В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», — указали журналистам представители Следственного комитета.

Правоохранители считают причастным фигуранта дела к совершению преступлений по статьям «Бандитизм», «Разбой», а также «Похищение человека».

Ранее сообщалось о задержании двух мигрантов в Подмосковье. Уроженцы Средней Азии были обнаружены на выходе из леса под Истрой, после чего они бросили сверток и попытались скрыться. В пакете нашли порядка 1 кг наркотического вещества.