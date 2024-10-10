Глава Адыгеи Кумпилов: жителей Родникового эвакуируют из-за пожара после атаки

В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотников

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

Республика Адыгея подверглась атаке беспилотников, из-за чего жителей поселка Родниковый пришлось эвакуировать. Об этом в мессенджере сообщил глава региона Мурат Кумпилов. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

На данный момент на месте ЧП работают спасатели и представители спецслужб. В результате атаки в регионе также возник пожар. Его ликвидацией занимаются сотрудники МЧС.

Кумпилов отметил, что в станице Ханской развернули пункт временного размещения. Он подчеркнул, что жителей обеспечат всем необходимым на период эвакуации. Глава Адыгеи отметил, что следит за работой всех служб и ведомств.

По информации ТАСС, всего около 30-40 человек эвакуировали после ночной атаки БПЛА в Адыгее.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки над регионами РФ система ПВО сбила 92 вражеских беспилотников. Отмечалось, что большинство из дронов ликвидировали над территорией Краснодарского края, которая окружает Адыгею.

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