Глава авиакомпании Boeing призвал признать ошибку после оторвавшейся у самолета двери

Дэвид Кэлхун, глава авиакорпорации Boeing, выступил перед сотрудниками возглавляемой им организации, и заявил, что свои ошибки надо признавать. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Ранее авиалайнер Boeing 737 MAX чуть не потерпел крушение над территорией Соединенных Штатов. Самолету пришлось идти на экстренную посадку из-за разгерметизации салона. Причиной этого оказалась выпавшая во время полета дверь. Из-за этого у лайнера была разрушена часть фюзеляжа. Один иллюминатор выдуло встречным потоком воздуха.

«Прежде всего надо признать нашу ошибку», - заявил по этому поводу Дэвид Кэлхун, руководитель компании.

Он также пообещал обеспечить полную прозрачность при расследовании причин данного инцидента. Уже установлено, что у ряда самолетов этой модели были очень плохо затянуты болты, которые крепят люк.

«Подмосковье сегодня» ранее уже рассказывало об этой истории. По ее итогам было принято решение приостановить полеты модели самолетов Boeing 737 MAX.