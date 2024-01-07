СМИ: в Европе приостановлены полеты на Boeing 737 MAX 9

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) поручило приостановить полеты на самолетах Boeing 737 MAX 9 после недавнего происшествия, сообщило агентство Reuters . EASA приняло такое решение на основании распоряжения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

6 января пассажирский самолет Boeing 737-9, обслуживаемый авиакомпанией Alaska Airlines, экстренно приземлился в Портленде (штат Орегон) из-за потери секции фюзеляжа. В результате инцидента произошла разгерметизация салона. Alaska Airlines приняла решение приостановить эксплуатацию всех самолетов модели Boeing 737-9, которых в компании насчитывается 65 единиц.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как в стене самолета образовалась дыра у одного из сидений. Оно было пустым. Как сообщали очевидцы, инцидент произошел через несколько минут после взлета. Отмечалось, что в салоне самолета резко понизилось давление, в результате чего перед пассажирами появились кислородные маски. По данным СМИ, в этот день в самолете летело 180 человек, включая 6 членов экипажа.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как в стене самолета образовалась дыра у одного из сидений. Оно было пустым. Как сообщали очевидцы, инцидент произошел через несколько минут после взлета. Отмечалось, что в салоне самолета резко понизилось давление, в результате чего перед пассажирами появились кислородные маски. По данным СМИ, в этот день в самолете летело 180 человек, включая 6 членов экипажа.

После инцидента британский авиарегулятор сообщил, что будет требовать документ соответствия от всех авиакомпаний, которые эксплуатируют самолеты Boeing 737 MAX 9, а также директивы FAA для того, чтобы воздушные суда могли заходить в пространство страны.

Также, как сообщает Reuters, эксплуатацию указанных самолетов также приостановила турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Boeing 737 MAX – четвертое поколение пассажирских самолетов Boeing 737 средней дальности, разработанных американской компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Главным отличием от предыдущего поколения стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B.

Ранее стало известно, что на Карибах погиб американский актер Кристиан Оливер. Он летел на частном самолете, который потерпел крушение у острова Петит-Невис. Вместе с ним на борту находились несовершеннолетние дочери. Пилот воздушного судна также погиб.