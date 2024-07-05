Глава Дагестана объяснил, как террористам удалось убить более 15 полицейских

Глава республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, как при терактах погибли правоохранители, и почему в таком большом количестве. Об этом пишет РИА Новости .

По словам главы региона, нападение террористы провели подло и скрытно, в совершенно мирный день. Именно это, по версии Меликова, привело к большим потерям. В Дагестане такого варварства еще не происходило. Плюс ко всему, большинство погибших правоохранителей — из ДПС и ППС. Они выстроились так, чтобы не пропустить террористов, по сути прямо под прицел.

«Они первыми оказались на пути вооруженных подготовленных бандитов, которые, я больше чем уверен, заранее изучили места, порядок, характер несения службы. Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», – рассказал руководитель республики.

Напомним, в дагестанских городах Махачкала и Дербент 23 июня произошли теракты. Группа вооруженных людей напала на синагогу и православный храм, а также пост ДПС. Погибшими стали 17 полицейских и пять гражданских. Ликвидировали пять боевиков, остальных задержали.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник назвал цели террористов и организаторов нападений в Дагестане.