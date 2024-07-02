Генерал-полковник Степашин определил цели организаторов терактов в Дагестане

Глава Ассоциации юристов России и генерал-полковник Сергей Степашин в беседе с RT высказался о терактах в Махачкале и Дербенте. Он назвал цели тех, кто организовал нападения на религиозные объекты и силовиков.

По словам специалиста, нападения в Дагестане были организованы для удара по межнациональному единству. Однако это не единственная цель террористов и организаторов. Таким образом пытались создать новый очаг напряжения в России, ударить по государственности и вызвать волнения. При этом инциденты, по мнению юриста, не относятся к религии.

«К исламу это никакого отношения не имеет...взрослые мужики, все прекрасно понимающие... Это террористы, бандиты, которыми управляли. Как управляли перед тем, как было нападение на махачкалинский аэропорт якобы в поддержку палестинского народа», — подчеркнул Степашин.

По словам собеседника канала, террористы и их кукловоды пытались взорвать Дагестан изнутри, однако регион выдержал и даже дал отпор.

Напомним, теракты произошли 23 июня. Группа вооруженных мужчин ворвалась в синагогу, православный храм и пост ДПС. Погибли 22 человека. Ликвидированы пять террористов в ходе попытки задержания: боевики оказывали сопротивление силовикам, велась активная перестрелка.

Ранее сообщалось, что еще один полицейский погиб в Дагестане после терактов.