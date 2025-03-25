Глава Дагестана прибыл на место взрыва дома в Махачкале

Сергей Меликов, глава Республики Дагестан, прибыл на место происшествия в Махачкале, где в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, сообщило РИА Новости.

Согласно информации от МЧС, инцидент произошел во вторник в жилом доме по улице Гапцахской, где в результате взрыва газа возник пожар в одной из квартир. Два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

На месте взрыва, где работают спасатели МЧС и другие службы экстренного реагирования, находится Сергей Меликов, который ведет диалог с жителями пострадавшего дома.

Представители пресс-службы МЧС России сообщили РИА Новости, что спасателями было проверено около 300 квартир, а также эвакуировано 15 автомобилей, получивших повреждения в результате взрыва.

Там добавили, что в скором времени будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по оказанию помощи пострадавшим жителям.

Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, где прогремел взрыв, были проинформированы о том, что возвращение в их квартиры в ближайшее время не представляется возможным.

Как сообщил главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов, многоквартирный дом, где произошел взрыв, подключен к газоснабжению, однако данные о наличии договоров на обслуживание газового оборудования отсутствуют.

Касьянов также отметил, что 14 января текущего года распоряжением администрации Махачкалы данный многоквартирный дом был передан под управление компании «Новая жизнь».

Ранее сообщалось, что в Махачкале прогремел второй взрыв за день. Эпицентром взрыва стало одноэтажное строение, расположенное по адресу: улица Имама Шамиля, 66. В данном здании находится магазин, специализирующийся на продаже мобильных телефонов и аксессуаров.