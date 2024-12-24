Глава ДНР Пушилин заявил, что захват Красноармейска нанесет большой удар по металлургии Украины

Если российская армия возьмет Красноармейск, то тем самым нанесет сильнейший удар по всей металлургии Украины. Так считает Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики. Его слова привело РИА Новости.

Руководитель республики сообщил, что для нее крайне важно освобождение всей территории, которая входит в ее состав. Очень важным событием станет освобождение Красноармейска.

«Противник цепляется за Красноармейск, потому что для него это чревато если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшейся части Украины», — указал он.

Пушилин добавил, что для ДНР крайне важны и металлургия, и танко- и машиностроение, которые становятся возможны благодаря выпуску металлов. Он сам стремится к тому, чтобы данные отрасли развивались в регионе, и по этой причине настаивал на появлении в республике представительства Российской академии наук.

Ранее Пушилин сообщил об успехах российских войск в городе Часов Яр. В этом населенном пункте ВС РФ продвинулись вперед и взяли под свой контроль микрорайон «Северный». Он также отметил, что каждую неделю в СМИ сообщается об освобождении очередного населенного пункта.