Глава ГУР Буданов предрек большие сложности Украине с середины мая

Это произойдет, потому что российские войска используют комплексный подход. Сложности для Киева могут возникать как на линии фронта, так и во внутриполитической обстановке.

При этом Буданов уверен, что «армагеддона» все же удастся избежать, и Украине не потерпит стратегическое поражение.

Ранее в интервью телеканалу ARD Буданов сказал, что ждет масштабного российского наступления в мае-июне.