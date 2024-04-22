Глава ГУР Буданов предрек большие сложности Украине с середины мая
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Украину с середины мая ждет сложная ситуация, заявил в интервью ВВС глава ГУР Минообороны Украины Кирилл Буданов*.
Это произойдет, потому что российские войска используют комплексный подход. Сложности для Киева могут возникать как на линии фронта, так и во внутриполитической обстановке.
При этом Буданов уверен, что «армагеддона» все же удастся избежать, и Украине не потерпит стратегическое поражение.
Ранее в интервью телеканалу ARD Буданов сказал, что ждет масштабного российского наступления в мае-июне.