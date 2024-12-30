Херсонская область в 2024 году окончательно интегрировалась в состав России. Об этом в беседе с РИА Новости поведал губернатор нового российского региона Владимир Сальдо.

Как рассказал губернатор в беседе с агентством, в 2024 году в Херсонской области было сделано немало важных дел. На протяжении всего года велась непрерывная, последовательная и тщательная работа, отметил Сальдо.

«Было отремонтировано много дорог, школ, больниц, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивалась экономика и культура. Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию — и это я считаю самым главным достижением», — сказал Сальдо.

В результате референдума, который состоялся в сентябре 2022 года, Херсонская область стала частью Российской Федерации. В настоящее время 75% территории региона находится под контролем России, а часть правобережья Днепра, включая областной центр, остается под контролем украинских войск. Киевский режим не признает итогов референдума и продолжает периодически обстреливать эту территорию.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов вывести войска из Херсона и Запорожья в обмен на вступление в ЕС в 2025 году.