На подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения газопровод. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на украинской части Херсонской области, а также в самом городе, гремели взрывы. Теперь стало известно, что российские удары по этому региону повредили один из объектов критической инфраструктуры, а также газовую магистраль. Прокудин, который привел эти данные, не стал конкретизировать и говорить более полно о тех местах, где произошли взрывы.

Ранее пророссийские подпольщики сообщили, что ряды ВСУ под Херсоном стала косить эпидемия брюшного тифа. Она возникла вследствие неудовлетворительной санитарной ситуации у украинских военных.