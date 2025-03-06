Глава Камских Полян в Татарстане согласился нарушить закон за новый айфон

В Татарстане задержан руководитель Камских Полян по подозрению в коррупционном преступлении, сообщило агентство «Татар-информ».

Согласно информации агентства, полученной в январе, директор «Водоканала» получил от руководителя коммерческой организации взятку в виде iPhone 16 Pro, оцененного в 108 тыс. руб., а также сопутствующих товаров на сумму 10 тыс. руб. Общая стоимость незаконного вознаграждения составила 118 тыс. руб.

По сведениям «Татар-информ», упомянутый телефон и аксессуары были переданы главе поселка Камские Поляны. В обмен на это он должен был использовать свои полномочия для оказания поддержки коммерческой фирме и ее директору.

Глава поселка должен был оказывать содействие в подписании актов о выполненных работах по договорам между компанией и местной администрацией, а также игнорировать возможные нарушения, допускаемые компанией при реализации контрактов.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки. Руководитель Камских Полян находится под стражей.

Ранее сообщалось, что главу Завьяловского района Алтайского края Онищенко застрелили.