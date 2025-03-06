Глава Камских Полян в Татарстане согласился нарушить закон за новый айфон
В Татарстане задержали главу села за получение взятки айфоном
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В Татарстане задержан руководитель Камских Полян по подозрению в коррупционном преступлении, сообщило агентство «Татар-информ».
Согласно информации агентства, полученной в январе, директор «Водоканала» получил от руководителя коммерческой организации взятку в виде iPhone 16 Pro, оцененного в 108 тыс. руб., а также сопутствующих товаров на сумму 10 тыс. руб. Общая стоимость незаконного вознаграждения составила 118 тыс. руб.
По сведениям «Татар-информ», упомянутый телефон и аксессуары были переданы главе поселка Камские Поляны. В обмен на это он должен был использовать свои полномочия для оказания поддержки коммерческой фирме и ее директору.
Глава поселка должен был оказывать содействие в подписании актов о выполненных работах по договорам между компанией и местной администрацией, а также игнорировать возможные нарушения, допускаемые компанией при реализации контрактов.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки. Руководитель Камских Полян находится под стражей.
Ранее сообщалось, что главу Завьяловского района Алтайского края Онищенко застрелили.