В Алтайском крае убили главу района: подозреваемый в больнице

Телеграм-канал 112 сообщил , что главу одного из районов Алтайского края обнаружили застреленным рядом с частной стоматологической клиникой в селе Завьялово.

Как сообщает канал, 51-летний Николай Онищенко прибыл на прием в медицинское учреждение, где его уже поджидал злоумышленник.

45-летний бывший руководитель районного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин произвел два выстрела в чиновника из охотничьего ружья модели МР-155. В результате нападения глава Завьяловского района скончался на месте.

После совершения преступления нападавший предпринял попытку самоубийства, но остался жив. Он был экстренно госпитализирован в отделение интенсивной терапии местной больницы. В настоящее время допрос Фенина не представляется возможным, так как он находится в бессознательном состоянии.

Как сообщил SHOT, Фенин выжидал Николая Онищенко около получаса и совершил убийство из зарегистрированного на него охотничьего ружья в 14:30. Предполагается, что причиной трагедии мог стать неразрешенный конфликт между Фениным и Онищенко.

Ранее сообщалось, что полковник МВД Головатый застрелился в здании управления в Москве.