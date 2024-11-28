Глава Краснодарского края Кондратьев сообщил о массированной атаке дронов

В ночь на 28 ноября два района Краснодарского края подверглись «масштабной атаке дронов», сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

В Славянске-на-Кубани (Славянский район) обломки беспилотника упали на территорию частного дома. В результате инцидента пострадала женщина, в ее жилье разбиты окна. Вся необходимая помощь была оказана на месте, отметил глава региона. Кроме того, в одном из дворов был поврежден автомобиль.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками дрона был поврежден дом. К счастью, жертв и пострадавших не зарегистрировано.

На месте происшествия работают все оперативные и экстренные службы. Главы районных администраций информируют о текущей обстановке. Кондратьев поручил как можно скорее провести экспертизу ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших зданий.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе БПЛА и ракетами.