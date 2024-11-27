Mash: ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе БПЛА и ракетами

ВСУ атаковали военный аэродром в Бельбеке (Севастополь). По сведениям мониторинговых источников, на северо-западе Крымского полуострова двигалось примерно 40 беспилотников, а также маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленные баллистические ракеты, предположительно, это британские Storm Shadow, сообщил Mash.

На данный момент сообщается, что все цели были успешно перехвачены. Обломки одного из беспилотников приземлились в районе Орловки, неподалеку от Качинского шоссе в Севастополе.

Ранее сообщалось, что в Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинской противокорабельной ракеты «Нептун».