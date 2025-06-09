Главе Красноярска Логинову предъявили обвинение во взятке на сумму свыше 180 млн руб.

Следственный комитет России предъявил официальное обвинение мэру Красноярска Владиславу Логинову — чиновника подозревают в получении взятки на сумму свыше 180 млн руб. По данным следствия, коррупционная схема работала несколько лет, а в качестве «благодарности» фигурировали не только наличные, но и строительство бани, передает ТАСС.

Как сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко, Логинов, занимая высокие посты в администрации города (сначала как первый заместитель, а затем и как мэр), систематически получал взятки от представителя коммерческой структуры. Взамен он обеспечивал победу этой компании в тендерах на ремонт дорог, которые проводило муниципальное Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Часть взятки передавалась деньгами, а часть — в виде оплаты строительства бани на личном участке чиновника.

Следствие провело масштабные обыски в кабинете Логинова, его квартире и в помещениях Управления дорог. Были изъяты документы по муниципальным контрактам, финансовые отчеты и другие доказательства.

Сейчас решается вопрос об аресте главы Красноярска. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Если вина будет доказана, Логинову грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в администрации Красноярска после задержания мэра Логинова идут обыски.