Глава Крыма Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение ими теракта на полуострове

Глава Республики Крым в своем телеграм-канале искренне поблагодарил Федеральную службу безопасности за то, что та сумела предотвратить террористический акт на железной дороге.

Злоумышленники хотели подорвать железную дорогу в Ленинском районе. 24-летний парень, завербованный украинскими спецслужбами, даже привлек для этого свою сожительницу. Они вдвоем собирали информацию для своего куратора и передавали ее через интернет-мессенджеры. Затем им передали взрывное устройство, которое парочка попыталась заложить под рельсы. Сотрудники ФСБ взяли их на этом с поличным.

«Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики», - написал в микроблоге Аксенов.

Ранее Аксенов подписал указ, по которому иностранцам запрещается трудоустройство на территории полуострова в ряде сфер. Среди них рыболовство, добыча полезных ископаемых, печать, издательство и ряд других областей.