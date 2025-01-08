Глава Крыма Аксенов заявил о возможном ухудшении ситуации с разливом нефтепродуктов

Есть очень высокий риск того, что ситуация с разливом мазута на крымском побережье вырастет до уровня, который сейчас фиксируется в Краснодарском крае. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что на данный момент в Крыму отмечено 44 случая выбросов заметных объемов мазута на побережье. За последние 17 дней было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, за счет чего очищено 84 км береговой линии.

«Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — указал он.

Спасение ситуации глава Республики Крым видит в усилении работы всех служб и ведомств, которые заняты в ликвидации проблем. В частности, нужно обеспечить патрулирование всего побережья без исключения, это должно стать приоритетной задачей.

Ранее сообщалось, что разлив мазута из-за аварии танкеров привел к гибели более чем 30 дельфинов в Керченском проливе. Большинство животных погибло в первые же дни после происшествия.