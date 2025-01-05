После разлива мазута в Керченском проливе погибли более 30 дельфинов

В результате аварии с участием танкеров в Керченском проливе, которая привела к разливу мазута, погибло более тридцати дельфинов. Об этом стало известно из сообщения научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», которое было опубликовано в их Telegram-канале.

При этом, еще в конце декабря сообщалось гибели из-зи разлива мазута 21 морского млекопитающего.

«С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых, вероятнее всего, связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела», — приводится в посте.

В центре выразили обеспокоенность по поводу того, что показатели смертности дельфинов значительно превышают обычные значения для этого времени года. Специалисты отметили, что большинство животных погибло в первые дни после происшествия.

«Судя по состоянию тел — скорее всего, основная часть этих китообразных погибли в первые десять дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными», — пояснила «Дельта».

В «Дельте» также сообщили, что ежедневно поступают сведения о новых случаях гибели дельфинов. Эти данные тщательно фиксируются и регулярно направляются в государственные структуры.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море.