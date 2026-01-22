Глава Курской области попал в ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом он написал в своем телеграм-канале. Инцидент произошел в Конышевском районе, где автомобиль, в котором находился глава региона, выбросило на обочину.

По информации телеграм-канала Mash, причиной аварии стали плохие погодные условия, способствовавшие потере сцепления с дорогой.

Сам Хинштейн позднее сообщил, что серьезных последствий удалось избежать и столкновения с другими автомобилями не было. Глава региона получил ушибы.

По одной из версий, виновником ДТП мог оказаться водитель губернатора, так как не соблюдал скоростной режим.

Однако, согласно другим источникам, авария могла произойти по иной причине: впереди идущий автомобиль резко затормозил для поворота, не включив соответствующий сигнал. Водитель микроавтобуса Хинштейна, пытаясь избежать столкновения, предпринял маневр, зацепил обочину и потерял управление на скользкой дороге, после чего авто перевернулось.

