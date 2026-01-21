«Адам, мы в Шира-Бена?»: сына Рамзана Кадырова сняли на видео после новостей об аварии

В Сети появилось видео с участием Адама Кадыров — сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Чечня сегодня». На записи Адам Кадыров показан в компании начальника отдела МВД России по Гудермесскому району Исхака Чалаева.

В коротком диалоге Чалаев спрашивает: «Адам, мы в Шира-Бена?», на что Кадыров-младший утвердительно отвечает и произносит: «Ахмат — сила». Точная дата съемки данного видео не указана.

Шира-Бена — это культурно-этнографический комплекс, расположенный недалеко от села Беной в Ножай-Юртовском районе Чечни.

14 января оттуда же в прямой эфир выходил Рамзан Кадыров, чтобы опровергнуть слухи о своей госпитализации. В тот же день там присутствовал и его сын Адам.

Публикация видео последовала на фоне слухов о возможном ДТП с участием Адама Кадырова, которые появились 17 января. Косвенно на возможный инцидент указывал и факт отправки в Грозный так называемого «летающего госпиталя» МЧС России, который в тот же день вернулся в Москву. Данные об этом полете были зафиксированы сервисом Flightradar24.

Ранее депутат Краснодарской городской думы Сергей Климов высмеял «наградную» аварию Адама Кадырова.