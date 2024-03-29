Глава Львовской администрации признал, что ПВО пропустила два «Кинжала»

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что сегодня ночью область была атакована 11 беспилотниками и двумя ракетами «Кинжал».

«Все 11 беспилотников защитники неба уничтожили! Ракеты, к сожалению, сбить не удалось», — написал Козицкий в соцсетях.

Чиновник рассыпался в благодарностях военнослужащим ПВО за сбитые беспилотники. Но, по сути, они проворонили главную ударную силу — «Кинжалы». Собственно, дроны и запускают, чтобы отвлечь силы ПВО противника и проложить путь ракетам.

Сегодня после очередного массированного удара российских войск по критической инфраструктуре в «Укрэнерго» сообщили о повреждении нескольких электростанций. По данным украинских пабликов, взрывы прозвучали как минимум в шести областях Украины.