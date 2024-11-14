Глава МАГАТЭ Гросси допустил ядерную сделку с Ираном

С Ираном возможно заключить ядерную сделку, но при этом должна появиться правдивая информация о ее атомной деятельности. Такое допущение сделал Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ. Его слова привело РИА Новости.

Руководитель Международного агентства по ядерной энергетике принял участие в пресс-конференции совместно с Мохаммадом Эслами, своим коллегой из Ирана. Он сообщил, что Иран может рассчитывать на то, что с ним в будущем заключат прочное соглашение по части ядерной энергетики. Правда, он поставил одно условие, по которому МАГАТЭ необходимо иметь точные данные о том, чем занимается Иран в данной сфере.

«Для этого соглашения мы должны обладать достоверными сведениями и информацией», — указал он.

Ранее Гросси дал обещание, что в ближайшие месяцы посетит Россию. Он заявил о таком желании во время климатической конференции ООН, которая идет в Баку. До этого руководитель агентства приезжал в РФ в августе: он посещал Курскую область и атомную электростанцию на ее территории.