Глава МАГАТЭ Гросси назвал беседу с Путиным «профессиональной и открытой»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал состоявшуюся в среду встречу с президентом России Владимиром Путиным как «профессиональную и открытую». Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Встреча Путина и Гросси была посвящена вопросом безопасности на Запорожской АЭС.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет продолжать активное сотрудничество с МАГАТЭ.

В настоящее время на Запорожской АЭС постоянно находятся наблюдатели агентства. Сохраняется опасность диверсий и провокаций со стороны киевского режима в отношении станции. Гросси призвал к максимальной «военной сдержанности» вокруг ЗАЭС.