Уточняется, что сбитый беспилотник упал в районе шестого энергоблока, а точнее – прямо на его крышу. К счастью, угроз нарушения пределов безопасности станции зафиксировано не было, как и критические повреждения – они отсутствуют.

Но Киев этими атаками лишь усугубляет свое положение, продолжая подводить мир к возможной катастрофе. Их не смущает и постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ – так, в воскресенье ЗАЭС также несколько раз была атакована беспилотниками, в частности, снова купол шестого энергоблока. Были прилеты и в районе грузового порта, и столовой, а лишь за 20 минут до воскресной атаки на месте присутствовали эксперты МАГАТЭ. Об этом уже высказывался и представитель Кремля Дмитрий Песков, уточняя, что Киев продолжает террористическую активность.