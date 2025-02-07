Главы Росатома и МАГАТЭ начали переговоры в Москве по ЗАЭС

В Москве стартовали переговоры между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Ключевой темой встречи станет обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории ВДНХ в павильоне «Атом» начались консультации между российской делегацией и представителями Международного агентства по атомной энергии. Встреча проходит после визита главы МАГАТЭ в Киев, где обсуждались меры по предотвращению ядерных инцидентов в условиях продолжающегося конфликта.

В состав российской делегации вошли не только руководители Росатома, но и представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Предыдущий раунд подобных консультаций состоялся в Калининграде осенью 2024 года, где рассматривалась ситуация на Запорожской и Курской АЭС.

Встреча проходит на фоне напряженной обстановки вокруг Запорожской атомной электростанции. По данным наблюдателей МАГАТЭ, за последнюю неделю в непосредственной близости от станции регулярно фиксировались взрывы. При этом специалисты агентства отмечают, что информации о повреждениях инфраструктуры ЗАЭС не поступало.

Ранее сообщалось о том, что глава МАГАТЭ Гросси посетил Киевскую электроподстанцию.