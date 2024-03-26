Глава МИД Украины Кулеба назвал планирующие бомбы причиной оставления ВСУ своих позиций

Российская авиация уничтожает позиции украинской армии планирующими авиабомбами, и по этой причине бойцам приходится бросать укрепленные пункты. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, во время своего интервью изданию Politico.

Глава внешнеполитического ведомства Украины назвал этот тип вооружений очень смертоносным. Ему нельзя противостоять.

«Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все», - пожаловался он.

От данных бомб нельзя спрятаться, поскольку они уничтожают даже то, что закопано в толщу земли. Именно эти авиабомбы, по мнению Кулебы, и становятся причиной поражений ВСУ.

Ранее свою точку зрения на планирующие авиабомбы, которые применяют ВС РФ, высказали американские эксперты. Они считают, что данное оружие показывает отличные результаты. Оно стало «источником боли» для украинской армии.