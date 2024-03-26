Глава МИД Венгрии: НАТО может спровоцировать третью мировую войну из-за Украины

Страны-участники Североатлантического альянса могут сами стать виновниками начала третьей мировой войны. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Страны из НАТО неоднократно грозились выслать на Украину свои войска. По мнению Сийярто, такие заявления крайне неосторожны в нынешних реалиях, ведь могут восприняты Россией и другими странами слишком резко. Министр отметил, что сейчас важны не только действия, но и слова.

«Поэтому когда речь идет о возможности ввода войск на Украину от имени некоторых стран — членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасающий риск начала третьей мировой войны приближается», — заявил Сийярто.

Риски начала полномасштабного конфликта при этом растут каждый раз, как та или иная страна даже допускает высылку своих военных на Украину. Вступать в противостояние с Россией другим странам опасно, но почему-то это понимают немногие государства. Венгрия же вовсе собирается образумить своих соседей, чтобы хотя бы снизить число резких и потенциально опасных заявлений.

Ранее сообщалось, что Венгрия призвала к переговорам РФ и Украины.