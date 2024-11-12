Глава Минобороны Израиля: прекращения огня в Ливане не будет до достижения целей

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил в своем аккаунте в социальных сетях, что прекращения огня в Ливане не будет до полного достижения поставленных военных целей.

Он подчеркнул, что израильская армия продолжит наносить удары по «Хезболле», действуя с максимальной силой.

Ухудшение конфликта между Израилем и «Хезболлой» произошло после инцидентов 17 и 18 сентября, когда в результате взрывов пейджеров и других коммуникационных устройств в Ливане пострадали тысячи людей, включая членов движения.

В адрес Тель-Авива были выдвинуты обвинения в связи с этими событиями. С тех пор Израиль активно уничтожает руководство шиитского движения и проводит атаки на ливанской территории.

Ранее сообщалось, что РФ готова удовлетворить просьбу Израиля выступить посредником в конфликте с «Хезболлой».