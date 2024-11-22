Глава Минобороны РФ Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Министр обороны Андрей Белоусов, находясь в зоне специальной военной операции, заявил, что сильнейшие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перемолоты, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Белоусов подчеркнул, что российские войска активизировали наступательные действия и фактически сорвали план ВСУ на 2025 год. Он также указал на рост темпов продвижения российских вооруженных сил.

Во время совещания в штабе министр услышал отчеты командования группировки «Север» и ознакомился с вооружением, которым располагает Киев, включая оружие НАТО. Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим смелость, стойкость и героизм в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Белоусов поздравил командование и личный состав ВС с освобождением Колесниковки.