Белоусов заявил о продвижении ВС РФ на богуславском направлении

Российские войска уверенно движутся на богуславском направлении и сумели выбить неприятеля из Колесниковки Харьковской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр обороны РФ Андрей Белоусов, где также высказал поздравление командирам и личному составу 153-го танкового Смоленского Краснознаменного, ордена Кутузова полка в связи с освобождением названного населенного пункта.

«В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно вели боевые действия на харьковском, краснолиманском и купянском направлениях, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи и позиции», — сказано в телеграмме министра.

Он же написал, что благодаря храбрости и самоотверженности российских войск, им удается уверено продолжать движение на богуславском направлении, из-за чего вооруженные силы Украины вынуждены оставлять свои позиции. Министр также высказал танкистам слова благодарности за верность отчизне, выразил убежденность в их дальнейших успехах и заверил в бессмертности совершаемых военными подвигах.

Ранее сообщалось о том, что при освобождении Колесниковки украинцы потеряли больше полтысячи бойцов и военную технику.