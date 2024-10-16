Глава Минобороны России поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в ДНР

В своём обращении Андрей Белоусов особо отметил вклад бойцов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, награждённой Орденом Суворова. Он обратился как к командованию, так и к рядовому составу, поблагодарив их за блестяще проведённую операцию.

Министр подчеркнул, что в ходе выполнения специальных задач в рамках военной операции бойцы бригады проявляют не только мастерство, но и отвагу, что позволяет им носить почётное звание "гвардейцев". За выдающуюся службу шесть военнослужащих получили звание Героя Российской Федерации, а более 1,6 тысячи человек были награждены государственными наградами за мужество и стойкость.

Андрей Белоусов также выразил благодарность военным за преданность присяге и профессионализм, с которым они выполняют возложенные на них задачи, выразив уверенность в их дальнейшей успешной службе и защите интересов России.

«Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на Красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и неминуемо отступает», – говорится в сообщении.

Напомню, ранее в Турции обнаружили тело россиянки, пропавшей неделю назад: ведется расследование.