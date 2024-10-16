В Турции обнаружено тело россиянки, пропавшей неделю назад: ведется расследование

Тело 57-летней гражданки России Маргариты Караджи, исчезнувшей неделю назад в провинции Орду на севере Турции, было найдено 15 октября. Агентство DHA сообщает , что женщина пропала 8 октября после того, как вышла из своего дома в районе Алтынорду. В тот же день её родственники подали заявление в полицию о пропаже и попытались привлечь внимание к поискам через социальные сети.

После нескольких дней поисков полиция обнаружила тело в ореховой роще в квартале Бозтепе, также находящемся в Алтынорду. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти россиянки, однако на данный момент информация о возможных обстоятельствах её гибели отсутствует.

Родственники Маргариты активно участвовали в распространении информации через интернет, надеясь, что кто-то мог бы помочь в поисках. Однако, несмотря на усилия правоохранителей и общественности, трагедия завершилась обнаружением тела.

Отмечается, что сейчас продолжается следствие.

Ранее. стало известно, что турецкие отели могут отказаться от системы «все включено».