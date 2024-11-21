Глава Минтранса Старовойт: простаивание парка Airbus neo не отразится на авиаперелетах

Трудности с двигателями у Airbus neo не окажут значительного влияния на авиаперевозки. Об этом сообщил ТАСС, цитируя слова министра транспорта РФ Романа Старовойта, сказанные на полях выставки «Транспорт России».

Россия столкнулась с трудностями в эксплуатации самолетов Airbus A320 и A321neo, что вынудило авиакомпании приостановить полеты на 34 из них — это почти половина всех таких лайнеров, находящихся в стране.

Не только российские авиакомпании испытывают сложности: зарубежные операторы также сталкиваются с аналогичными проблемами в эксплуатации данных моделей. В целях экономии ресурсов двигателей часть самолетов переведена в резерв, а прогнозы показывают, что от 15 до 20 лайнеров могут больше не вернуться в строй из-за неисправностей.

Ситуация усугубляется тем, что двигатели для Airbus A320/A321neo невозможно отремонтировать или импортировать в Россию в условиях действующих санкций. Как выяснил «Коммерсантъ», массовый вывод этих самолетов из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.

Ранее авиакомпании РФ приостановили полеты на половине всех самолетов Airbus из-за неполадок с двигателями.