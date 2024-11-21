Авиакомпании РФ приостановили полеты на половине всех самолетов Airbus из-за неполадок с двигателями

По данным журналистов, в России находится 66 самолетов Airbus A320neo и А321neo. Из них 34, то есть более половины, сейчас простаивают. Причиной этого становится выработка ресурсов двигателя. Силовые установки у данных самолетов очень сложные, их невозможно починить в стране либо завезти в РФ новые на замену. Помимо санкций против России играет и дефицит таких изделий на мировом рынке. По этой причине авиационным компаниям в РФ приходится ставить на прикол данный тип самолетов.

Часть лайнеров, которые сейчас не пускают в воздух, находятся на временной консервации. Их придерживают до высокого сезона, когда спрос на авиабилеты достигнет максимального значения. Но половина из них уже не в состоянии подняться в воздух из-за неполадок. Ожидается, что к 2026 году состояние парка данного типа самолетов еще более ухудшится, вплоть до того, что все Airbus neo окажутся на земле. В то же время они составляют порядка 10% от всех иностранных авиалайнеров, которые есть в распоряжении России.

Ранее сообщалось, что в РФ удалось запустить схему «мокрого» лизинга. Такой вариант предусматривает сдачу в аренду самолета вместе с экипажем. Сейчас компания iFly ведет переговоры с «Аэрофлотом» о возможности сдать в такой лизинг три своих Airbus A330.