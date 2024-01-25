Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что страна должна увеличить расходы на оборону. В скандинавской стране опасаются, что в будущем ей придется столкнуться с Россией на поле боя, пишет The Telegraph.

Россия смогла удивить страны, входящие в состав НАТО. Даже Норвегия признала, что Москва оперативно наращивает свои запасы техники и оружия. Однако эта ситуация пугает европейские страны.

Эйрик Кристофферсен согласился со старым утверждением коллеги из Германии, что в обозримом будущем в Европе может случиться реальный конфликт, на другой стороне которого будет Россия. Хотя это лишь предположение норвежского министра, он призвал рассмотреть сценарий и заранее к нему подготовиться.

«Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону. Необходимо заняться подготовкой сильной национальной обороной, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру», — заявил министр обороны Норвегии.

Отметим, что Россия неоднократно пыталась «успокоить» НАТО в ее теориях о будущих конфликтах. Москва подчеркивала, что не представляет угрозы для европейских и других стран.

Крымский депутат ГД Михаил Шеремет заявлял, что обстановку в Европе раскачивает Германия, хотя Россия пытается добиться добрососедских отношений.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на инцидент с Ил-76 в Белгородской области.