Песков прокомментировал перевозку украинских военнопленных на Ил-76

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перевозку украинских военнопленных на самолете Ил-76, сбитом в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости вечером четверга, 25 января, ссылаясь на данные других СМИ.

Песков отметил, что ориентироваться необходимо на сделанные ранее официальные заявления, которые говорили именно о том, что украинская сторона четко знала о том, кто конкретно находится в самолете.

Следователи на данный момент определяют тип поражающих элементов, следы которых были обнаружены на остатках фюзеляжа Ил-76, уже вывезены черные ящики. Ведется расследование.

Напомним, что ранее мы рассказали об инциденте в Донецке – днем с украинского беспилотника там было сброшено взрывное устройство, в результате атаки пострадали сразу четыре человека. Подробности читайте в нашем материале.