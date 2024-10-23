У здания турецкой компании TUSAŞ, занимающейся производством военных самолетов и космического оборудования, в Анкаре прогремел взрыв. В этом месте работают около 17 тысяч сотрудников, и поблизости расположена база ВВС Турции, сообщила газета Sabah.

Али Ерликя, министр внутренних дел Турции, подтвердил наличие жертв и раненых, точное количество которых уточняется.

Согласно CNN Türk, в атаке участвовала группа боевиков. После взрыва автомобиля один или два террориста смогли проникнуть внутрь, в результате чего продолжается стрельба.

Телеканал Habertürk опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксировано, как злоумышленники вышли из такси и по меньшей мере двое из них вошли в здание, где, по информации, могут находиться заложники.

Также была распространена фотография одного из террористов внутри здания с оружием и рюкзаком.

На месте происшествия работают многочисленные подразделения полиции, а Генеральная прокуратура в Анкаре начала расследование.

В свою очередь, посольство России сообщило РИА Новости, что не располагает данными о пострадавших гражданах РФ.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявлял, что Турция не может быть ни вечным союзником, ни вечным противником ни России, ни западным государствам, ни арабскому миру.

Он уточнил, что Анкара занимает такую роль в силу своей геоэкономики. Это своего рода историческое проклятие современной Турции.