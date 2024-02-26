Глава МВД Украины сообщил о нескольких миллионах единиц неучтенного оружия на руках у населения

Глава МВД Украины Игорь Клименко затруднился ответить, сколько неучтенного оружия находится на руках у населения.

«Сколько оружия на руках — мы не знаем. Миллион-два. От миллиона до пяти миллионов. Где-то посередине будем считать — три миллиона. Где это оружие будет после войны? Зарыто в схронах», — сказал Клименко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на платформе YouTube.

Министр пояснил, что в феврале 2022 года огромное количество оружия было роздано всем желающим. Кроме того, оружие регулярно подвозится из зоны боевых действий.

По словам Клименко, готовится законопроект о сдаче неучтенного оружия. Он отметил, что на Украине растет количество преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия и гранат. Министр не смог дать утешительный прогноз по поводу улучшения криминогенной обстановки.

При этом Киев регулярно жалуется на нехватку вооружения. Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что некоторые участки фронта «придется закрывать людьми».