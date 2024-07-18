Глава Новороссийска Кравченко сообщил об атаке безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко уведомил жителей и гостей города об опасности атаки безэкипажных катеров. Соответствующее сообщение он опубликовал в своих официальных социальных сетях .

В посте он предупредил, что в городе начала звучать сирена с сигналом «Внимание всем». Кравченко уточнил, что причина включения сирены – атака вражеских безэкипажных катеров на территорию города.

Он призвал всех сохранять спокойствие и следить за сообщениями, публикуемыми официальными источниками.

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