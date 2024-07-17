Пожар охватил уникальный концертно-театральный комплекс в Сочи

В четверг в Сочи на территории образовательного центра «Сириус» произошло крупное возгорание в строящемся концертно-театральном комплексе.

По информации Telegram-канала SHOT, пожар начался под крышей здания и быстро распространился на кровлю.

На момент сообщения огонь охватил площадь около 50 квадратных метров. На место происшествия прибыло более десяти пожарных расчетов, которые в настоящее время ведут борьбу с огнем.

Данный концертный зал - уникальный проект, строительство которого велось несколько лет. Комплекс должен был стать единственным в Европе, способным трансформировать сцену под различные музыкально-театральные представления всего за 30 минут. Открытие комплекса планировалось на декабрь 2024 года.

Пожар может существенно повлиять на сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Ущерб и причины возгорания пока не установлены.

Представители «Сириуса» и местные власти пока не дали официальных комментариев по поводу происшествия.

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