Глава Новороссийска предупредил жителей города о сигнале беспилотной опасности

В Новороссийске с самого утра властями была объявлена тревога из-за угрозы нападения беспилотников противника. Об этом проинформировал глава города Андрей Кравченко в своем Телеграм-канале.

Жителям настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и неукоснительно следовать официальным указаниям для обеспечения своей безопасности.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Атака беспилотников», — предупредил Кравченко.

Жителям города рекомендуется не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон и с глухими стенами. Тем, кто находится на улице, следует искать укрытие в подземном переходе или цокольном этаже ближайшего здания.

Власти Новороссийска предупредили, что нельзя использовать автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов в качестве укрытия. Жителям рекомендуется следить за обновлениями в официальных социальных сетях, на веб-сайте администрации и через официальные радиостанции.

Ранее сообщалось, что ВС России ворвались в Муравку и берут в клещи днепропетровскую Новопавловку.